Cristian Imparato, il nuovo lavoro: diventato dermopigmentista

Curiosità e vita privata di Cristian Imparato, il nuovo lavoro: il vincitore di Io Canto diventato dermopigmentista.

Il noto cantante Cristian Imparato ha dato una scossa netta alla sua carriera e ha deciso di accostare alla sua passione per la musica quella per il beauty e la cura del corpo. Così è diventato un dermopigmentista, aprendo un centro estetico a Chiavasso, in provincia di Torino, dove convive con il suo compagno, Patrick Picello.

Di fatto i due sono soci in affari oltre che convivere: Patrick Picello è infatti soprattutto esperto di microblading, permanent make-up, tricopigmentazione, microneedling. La dermopigmentazione è la colorazione del derma con un tipo di tatuaggio che ha una durata limitata nel tempo.

Dermopigmentista: la nuova vita professionale di Cristian Imparato

In sostanza, si tratta di un trucco semipermanente che si applica a fini estetici e per poter operare in questo settore occorre comunque essere qualificato. Ma se qualcuno pensasse che Cristian Imparato abbia lasciato il mondo della musica si sbaglia: infatti, come annunciato in bella vista anche sul suo profilo Instagram, è appena uscito il suo nuovo singolo, ovvero “Non chiedermi”.

Insomma, Cristian Imparato, classe 1996, noto per aver vinto la prima edizione del talent show condotto da Gerry Scotti, Io Canto – quindi per aver partecipato al Grande Fratello Vip – è tutt’altro che fermo. La sua attività è continua e appunto oggi alla sua passione per la musica ne aggiunge un’altra, che peraltro conoscevamo già. Non ci sono infatti dubbi che il noto cantante sia molto attento alla cura e alla bellezza del corpo.