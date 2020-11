Test psicologico, quanti cani vedi? Scopri qual è la tua età mentale

Questo semplice test psicologico permette di calcolare qual è la tua età mentale e se corrisponde a quella anagrafica.

Il test che vi sottoponiamo oggi è leggermente differente rispetto a quello dei giorni passati. Il gioco permette di comprendere un lato della vostra personalità, ma lo fa chiedendovi di capire quante figure ci sono a schermo. In base al numero di cani che vedete nell’immagine, infatti, si può calcolare la vostre età mentale. Non sempre, infatti, questa corrisponde a quella anagrafica. La maturazione varia da soggetto a soggetto e non è escluso che un ragazzino di 15 anni possa dimostrare capacità analitiche e di risoluzione dei problemi che va ben oltre quella che dovrebbe essere pertinente alla sua età.

Leggi anche ->Test della personalità, cosa vedi: donna, albero o radici?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico: qual è la vostra età mentale?

L’immagine che avete sopra mostra la figura nera rappresentante un cane, su uno sfondo bianco. Sullo sfondo, in prossimità della figura, è possibile individuare quelle di altri cani. Il gioco consiste nell’individuare quanti cani sono rappresentati. Siete pronti? Osservate attentamente la figura e cercate di capire quanti cani ci sono.

Quattro cani

Se nell’immagine sei riuscito a scorgere 4 cani significa che la tua età mentale è compresa tra i 20 ed i 25 anni. Sei una persona che ama leggere e che è dotata di una spiccata creatività, prediligi i momenti di calma e serenità.

Cinque cani

Se invece sei riuscito a vedere cinque cani, significa che la tue età mentale è compresa tra i 25 ed i 30 anni. Sei una persona molto disponibile, gentile e non ami le complicazioni. Scegli sempre le vie meno complicate sia per quanto riguarda la vita che il lavoro.

Sei cani

Sei riuscito a vedere sei cani? La tua età mentale è compresa tra i 30 ed i 40 anni. Sei una persona affidabile e razionale. Le persone vengono da te in cerca di un consiglio perché dai l’impressione di essere una persona stabile e matura.

Sette cani

Se sei riuscito a vedere sette cani significa che la tua età mentale è compresa tra i 10 ed i 20 anni. Sei una persona buona e semplice, al punto da risultare spesso ingenua come lo sarebbe un bambino. Tutti ti ritengono un buon amico, ma hai il difetto di non riuscire ad accettare le cose per come sono.