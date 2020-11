Questo semplice test visivo permette a chi lo effettua di comprendere in che stato emotivo si trova e cosa dovrebbe fare per migliorarlo.

L’immagine che vedete sopra è una di quelle utilizzate per effettuare un test della personalità. Il valore scientifico di questi test è praticamente nullo, ma si tratta di giochi utili a comprendere leggermente meglio sé stessi, avere una lettura della propria situazione emotiva attuale diversa da quella che è possibile farsi attraverso il ragionamento.

Leggi anche ->Test personalità, cane o viso: cosa vedi per primo?

Il funzionamento del test è legato all’istintività, a ciò che il nostro cervello individua a primo impatto osservando un immagine che contiene al suo interno diverse figure. Si pensa che la proiezione del nostro cervello, la forma che individua ad impatto, possa dire molto sul nostro modo di essere e di vedere il mondo.

Leggi anche ->Test della personalità, qual è la prima cosa che vedi nell’immagine?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test della personalità, cosa vedi: donna, albero o radici?

Coma abbiamo chiarito sin dal titolo, le possibilità di visualizzazione sono tre ed in base a quella che colpisce primariamente la vostra attenzione è possibile comprendere qual è il vostro attuale stato emotivo riguardo la vita. Siete pronti? Ecco i risultati:

La donna

Se la prima cosa che avete visto è la donna che effettua la posizione yoga dell’albero, significa che state vivendo un dilemma interiore. E’ come se in questo momento non sapeste scegliere tra quello che volete voi e quello che vogliono gli altri. Vi sentite come se steste dedicando troppe energie e sforzi a qualcosa che ritenete inutile o che non possa avere sbocchi nel futuro. Dovete prendere una pausa e valutare bene il tutto, per poi scegliere ciò che vi fa stare bene.

L’albero

L’albero è il simbolo della stabilità. In questo momento dunque siete in una situazione di conforto, vi trovate bene sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. Tuttavia vi tenta il salto in avanti: sapete che c’è un intero mondo di possibilità e che avete le capacità per usufruirne, ma siete spaventati dal compiere un passo in una direzione non sicura. Vi serve un pizzico di coraggio per ottenere ciò che meritate di avere.

Le radici

Se la prima cosa che avete visto sono le radici, significa che vi state aggrappando ad una situazione non troppo favorevole. Sebbene non stiate bene nella situazione attuale, la paura per quello che potrebbe accadere lasciandola è più forte della stanchezza che provate. In questa situazione, a differenza di quella precedente, è d’obbligo provare cose nuove per riuscire ad ottenere un equilibrio interiore.