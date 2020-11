Pupo sceglie tra le due mogli, la decisione inaspettata

Pupo è stato avvistato al ristorante in compagnia di una delle due mogli, scelta per l’occasione di un pasto con una coppia di amici.

Non è una novità che Pupo sia coinvolto in una relazione poliamorosa. Il cantante ha dichiarato candidamente di essere innamorato di due donne, la prima Anna, è la compagna di una vita, conosciuta quando aveva appena 15 anni. L’altra, Patricia, l’ha conosciuta nel 1989 ed è diventata la sua manager. L’artista non ha mai voluto scegliere tra le due donne e queste sembrano essere a proprio agio con la condivisione delle attenzioni di Pupo.

Proprio Patricia qualche tempo fa ha dichiarato: “Enzo si divide tra la sua famiglia e me in modo molto equilibrato”. Insomma il cantante è in grado di gestire le due relazioni senza che nessuno abbia da ridire. D’altronde questo equilibrio è stato raggiunto dopo anni, visto che per lungo tempo l’artista ha vissuto una forte dipendenza dal sesso che aveva complicato non poco la sua vita sentimentale.

Come detto in più di un’occasione, Pupo non sceglierà tra una delle sue mogli, ma questo non significa che tra le due non ci siano alcune differenze. Secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Nuovo‘, Patricia è la donna che accompagna il cantante nelle uscite pubbliche con gli amici. Anna invece preferisce rimanere lontana dai radar dei media e dei paparazzi.

L’ultima uscita pubblica di Enzo e Patricia è stata qualche giorno fa insieme a Fulvio Abate, scrittore eliminato dall’ultima edizione del Grande Fratello, e la sua compagna Fiorella Bonizzi. Il pranzo di coppia è stato piacevole, i quattro convitati si sono goduti il pasto e la reciproca compagnia. C’è stata anche occasione per un incontro con Raoul Bova, presente al ristorante, in un altro tavolo, insieme a Rocio e alle figlie.