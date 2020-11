By

Meteo weekend 28-29 novembre: che tempo farà in Italia, le previsioni.

Dopo una settimana di graduale miglioramento del tempo e rimonta dell’alta pressione, con la cessazione dei fenomeni più intensi al Sud Italia, purtroppo colpito da alluvioni e allagamenti in Calabria, torna il maltempo.

Le previsioni, infatti, annunciano l’imminente arrivo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo che porterà una nuova perturbazione su gran parte d’Italia. Ecco quello che bisogna sapere.

Meteo weekend 28-29 novembre: il tempo in Italia

Il campo di alta pressione presente sull’Italia, con cieli in gran parte soleggiati e temperature miti durante il giorno, sta per lasciare spazio a una nuova perturbazione che interesserà il nostro Paese soprattutto nel weekend.

Il maltempo sarà portato da un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale che nei prossimi giorni raggiungerà l’Italia. Questo cambiamento del tempo in peggio, sarà diffuso a tutta Italia ma non omogeneo.

Nel corso della giornata di giovedì 26 novembre, avremo un aumento della nuvolosità sulle regioni occidentali, ma i primi segnali del cambiamento delle condizioni meteo arriveranno il giorno seguente, venerdì 27 novembre. In questo giorno arriveranno le prime piogge su Sardegna, Liguria e sulle regioni tirreniche centrali. In serata sono attesi fenomeni temporaleschi sul versante tirrenico della Sardegna. Sul resto d’Italia prevarrà ancora il bel temo, salvo qualche addensamento di nubi sulla Pianura Padana, sull’alto Adriatico e sulle regioni ioniche.

Il peggioramento del tempo vero e proprio è atteso nel weekend, annuncia 3bmeteo. La perturbazione portata dal vortice raggiungerà l’Italia meridionale ma anche parte del Nord-ovest, con nuovi fenomeni.

Le previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di sabato 28 novembre, avremo maltempo più intenso in Sardegna, con piogge e rovesci soprattutto sul versante orientale dell’isola. Il tempo peggiorerà anche in Liguria e Piemonte, portando la neve sulle Alpi Marittime. Mentre al Sud saranno ancora Sicilia e bassa Calabria ad essere colpite dal maltempo, con nuove piogge. Lungo il versante tirrenico sono attesi addensamenti nuvolosi. Invece sul resto d’Italia il tempo sarà nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Più soleggiato sulle Alpi di Nord-Est. Durante la notte potrebbe piovere sulle Marche.

Per domenica 29 novembre, sono previste schiarite sulle Alpi, con un miglioramento del tempo al Nord. Invece, peggiorerà al Centro Italia e in particolare al Sud. I fenomeni più intensi, tra piogge, temporali e rovesci, si concentreranno nelle regioni centro-meridionali insulari, soprattutto lungo il versante Adriatico, in particolare tra alta Puglia e Abruzzo. Rovesci e temporali sono previsti sulla Sicilia occidentale, mentre migliorerà il tempo su Sardegna e alto Tirreno.

I venti si rinforzeranno, con Scirocco fino a sabato, con raffiche fino a 80 km orari. Poi Bora, a Trieste fino a 90 km/h, Grecale e Tramontana al Nord, e venti di Libeccio o Scirocco altrove. I mari saranno molto mossi, fino a burrasca.