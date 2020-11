Una Vita: trama e anticipazioni della puntata di oggi, 25 Novembre

Un nuovo episodio di Una Vita è oramai alle porte, e sono tutti curiosi di scoprire quello che accadrà. Ecco a voi alcune anticipazioni.

Una nuova puntata di Una Vita è pronta a sorprendere tutti gli spettatori con frizzanti colpi di scena. Che cosa accadrà oggi? La soap è una delle più seguite in Italia, e sono tutti curiosi di scoprire come si evolverà la trama. Ecco a vi alcune delle più succose anticipazioni di oggi, mercoledì 25 Novembre 2020.

Le acque sono agitate in seguito ali ultimi avvenimenti accaduti nei precedenti episodi. Si respirava emozione nell’aria, ed erano tutti pronti al matrimonio tra Felipe Alvarez e la bella Marcia Sampaio. A quanto pare qualcosa è però andato storto ad un passo dalle nozze. Cesar Andrade infatti ha sequestrato la sposa, su commissione della perfida Ursula e Genoveva Salmeron.

Felipe si è dunque messo sulle tracce della sua amata, nel disperato tentativo di ritrovarla. L’uomo ha sospettato di Ursula sin dal primo momento, e non ha esitato nemmeno ad affrontarla faccia a faccia. Durante il prossimo episodio sembrerebbe proprio che troverà il covo di Andrade. A fornirgli le giuste informazioni sarà l’amico poliziotto Mauro San Emeterio. Quest’ultimo, aiutato dal commissario Aurelio Mendez, tenterà di incastrare l’uomo, impegnato nel traffico di donne.

Le cose non andranno completamente per il verso giusto. Marcia infatti, arrivata sana e salva al giorno del riscatto, verrà ferita alla schiena da un proiettile sparato da una pistola. La donna verrà immediatamente ricoverata all’ospedale di Madrid, ma le sue condizioni non saranno per niente rosee. I medici avranno dei dubbi persino sulla sua sopravvivenza.

Una Vita: anticipazioni dell’episodio di oggi

In seguito all’incidente di Marcia, Felipe attaccherà Mauro, promettendogli che se la promessa sposa non sopravviverà, non gli rivolgerà più parola. Intanto Genoveva ne approfitterà per architettare un piano nel caso in cui Marcia dovesse davvero morire. Felipe infine si rivolgerà disperato ad Arnau Balaguer, un rinomato medico di Barcellona, che accetterà di prendere in cura la donna e di provare a salvarla. Che cosa succederà dunque nel prossimo episodio? Sono tutti curiosi di scoprirlo.