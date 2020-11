Test visivo, cosa vedi nell’immagine: il libro o la farfalla?

Questo semplice test visivo permette di capire cosa potrebbe attenderti nel futuro prossimo: cosa vedi, un libro o una farfalla?

Le immagini in grado di creare delle illusioni ottiche sono decisamente affascinanti, poiché ognuno di noi è in grado di vedere un immagine piuttosto che un’altra. Non è detto che entrambe le figure viste siano entrambe presenti all’interno dell’immagine, visto che in alcuni casi si tratta appunto di un’illusione creata dalla somiglianza della figura in questione con qualcos’altro.

Ci sono poi delle immagini create appositamente per permettere a chi le guarda di notare uno o un altro elemento. Su tali immagini è stata creata anche una corrente psicologica ad inizio XX secolo. Tuttavia i risultati ottenuti con questi test non hanno mai ricevuto il riconoscimento della comunità scientifica.

Test personalità: cosa vedi nell’immagine? Scopri cosa ti attende in futuro

L’immagine che vi proponiamo oggi ha lo scopo di individuare cosa potrebbe verificarsi nel tuo futuro. Ovviamente i risultati non hanno alcuna validità scientifica, ma il gioco può essere interessante. Il test funziona come tutti gli altri, bisogna osservare l’immagine e rispondere alla domanda: cosa hai notato per primo?

La donna

Se la prima cosa che hai notato è una donna, significa che sei fossilizzato sempre sulle stesse cose. Il tuo immobilismo è frutto di paura per l’ignoto, ma questo non ti permette di crescere e progredire. Nei periodo a venire ti potrebbe capitare un’opportunità, coglila.

La farfalla

Se ciò che hai visto per primo è una farfalla, significa che sei una persona pigra. Nel corso degli anni ti sei lasciato trasportare dal flusso, questo ti ha impedito e continuerà ad impedirti di realizzare i tuoi sogni ed i tuoi progetti. Comincia dall’eliminare le abitudini poco salutari e a fare attività fisica, la pigrizia sparirà con il passare delle settimane.

Il libro

Se ciò che hai visto per primo è il libro, significa che nel tuo futuro c’è un ventaglio di possibilità che ti si potrebbero presentare. Il tuo problema principale è legato all’ambizione, sei troppo spesso contento dello status quo e ragioni passo dopo passo. Gettarsi in nuove avventure potrebbe cambiarti la vita in meglio.