Stasera in tv, Ti spazzo in due: tutti pronti a pulire le case da incubo

A partire da questa sera andrà in onda su Real Time il programma Ti spazzo in due. scopriamo insieme di che cosa si tratta.

A partire da stasera, andrà in onda su Real Time per la prima volta la divertentissima serie Ti spazzo in due. Il docu-reality somiglierà molto al celebre programma Case da Incubo, ma sarà completamente italiano. Il team di protagoniste infatti proviene dalla Puglia, e farà scintille per combattere ogni singolo acaro. Leggiamo insieme che cosa ci riserverà l’appuntamento di stasera con la famiglia Paglionico.

Leggi anche->Beautiful: anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 25 Novembre

Anna, Rosy, Antonella, Tiziana, e Veronica. Le 5 donne, tutte appartenenti alla famiglia Paglionico, sono un team di veraci pugliesi pronte alla battaglia. Hanno fondato una ditta di pulizie in Lombardia e si sposteranno nelle Regioni di tutta Italia per tirare a lucido ogni singola, sudicia casa da incubo. I telespettatori sono tutti pronti a fare il primo incontro con il nuovo programma, che sicuramente intratterrà e divertirà chiunque.

Leggi anche->Una Vita: trama e anticipazioni della puntata di oggi, 25 Novembre

Il team composto dalle donne della famiglia Paglionico è più agguerrito che mai. Le 5 donne pugliesi non daranno infatti tregua al più grande nemico di tutti: lo sporco. Munite di guanti, stracci, disinfettante, e chi più ne ha più ne metta, lustreranno ogni singola mattonella delle più sporche case di Italia.

Leggi anche->Lutto gravissimo a Uomini e Donne, è morta Maria S. del trono over

Le 5 donne non si limiteranno però a pulire soltanto le case da incubo, ma forniranno utili consigli a tutti i telespettatori. Questi ultimi sono in trepidante attesa di scoprire che cosa avranno da dire le nostre esperte del pulito, e soprattutto che cosa potranno imparare da loro. L’appuntamento di stasera è dunque confermato: tutti pronti per la prima puntata di Ti spazzo in due!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie n tempo reale CLICCA QUI

Ti spazzo in due: le dinamiche del nuovo programma su Real Time

Durante il primo episodio di Ti spazzo in due, la famiglia Paglionico ispezionerà in primo luogo la casa da ripristinare. Successivamente si dedicherà a lustrarla da cima a fondo, senza tralasciare nemmeno un singolo angolino. Durante la puntata, le 5 donne ne approfitteranno per dispensare qualche pratico consiglio al pubblico a casa e per farsi conoscere dai nuovi telespettatori.