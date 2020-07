Test personalità, cane o viso: cosa vedi per primo?

Questo test della personalità è basato sulla percezione a primo acchito: cosa vedi nell’immagine per primo, un cane o una viso?

Se seguite la rubrica apposita avrete ormai compreso come funzionano questi test sulle immagini. Si tratta di un gioco ottico che porta chi guarda l’immagine a identificare al suo interno un figura prima di un’altra. Questo perché ognuno di noi ha una visione del reale filtrata dalla mente e quando ci sono delle immagini di non limpida interpretazione la nostra mente le raffronta con quelle che conosciamo.

Chi crea le immagini, dunque, inserisce delle figure che hanno un valore simbolico a livello psicologico. Notarne una piuttosto che un’altra, quindi, potrebbe permettere di comprendere una parte della nostra indole o personalità. Chiaramente il profilo che ne viene fuori è approssimativo e non ha nulla di scientifico. Spesso infatti nelle descrizioni delle personalità ci sono elementi generali che possono riguardare molte persone (un po’ come i segni zodiacali per intenderci).

Test della personalità: cane o volto?

Nell’affrontare il test, dunque, vi invitiamo a prendere il risultato con leggerezza ed un pizzico di ironia. Ma andiamo al dunque, cosa vedete nell’immagine?

Cane

Se per prima cosa hai notato il cane che dorme sul promontorio significa che sei una persona fedele e altruista. Ti piace creare relazioni stabili e per te qualsiasi legame, sia amoroso o genetico è molto importante. Questa tua tendenza ti rende una persona degna di fiducia, motivo per cui molte persone contano su di te.

Volto

Se hai notato prima il volto significa che sei una persona sensibile e creativa. Spesso preferisci sognare a progettare e credi fermamente nelle tue idee e nella capacità di essere un punto di riferimento positivo per gli altri. Sei sempre in grado di affrontare tutte le situazioni difficili e riesci a sdrammatizzare anche i momenti più complicati. Il tuo essere sognatore e determinato affascina gli altri che ti vedono come un leader.