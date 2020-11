Dramma sulle strade italiane oggi pomeriggio, schianto sulla Casilina: morta a 7 anni, gravissima la sua baby sitter.

Pomeriggio di sangue quello di oggi sulle strade italiane: a farne le spese sono una baby sitter e la bambina di sette anni che stava accudendo, vittime di un tragico scontro sulla Casilina. La bimba di 7 anni ha avuto la peggio, perdendo la vita nello schianto tragico tra le due auto. Invece, versa in gravi condizioni la sua baby sitter.

Leggi anche –> Trovato morto in casa, con lui anche il cane: entrambi i corpi decomposti

La giovane coinvolta nell’incidente insieme alla piccola che però non ce l’ha fatta si trova ricoverata in un ospedale romano. Non si è al momento in grado di sapere con certezza le sue condizioni, ma c’è molta apprensione per la sua sorte. Lo schianto di oggi pomeriggio, subito dopo l’ora di pranzo, è avvenuto a Ferentino, in provincia di Frosinone.

Leggi anche –> Gravissimo incidente stradale a Codroipo, Udine: 3 feriti e una vittima

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Morta a 7 anni nello schianto avvenuto sulla Casilina oggi

L’incidente che ha coinvolto due auto, a quanto pare, si è verificato infatti in località Ponte Grande, nel territorio di Ferentino. Le due auto coinvolte nella tragedia mortale sono una Mercedes e una Peugeot 206. La bambina che è stata purtroppo estratta senza vita dalle lamiere è figlia di noti ristoratori della zona. La notizia del drammatico schianto si è diffusa rapidamente, creando grande dolore per l’accaduto.

Da quanto si apprende, i Vigili del Fuoco sono giunti rapidamente sul posto e si sono messi al lavoro per estrarre dalle lamiere i feriti. Sul posto è anche atterrata un’eliambulanza del 118, ma quando è stata recuperata la piccola, per lei non c’era più nulla da fare. Ai militari dell’Arma dei carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente avvenuto poco fa.