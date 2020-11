Gravissimo incidente stradale a Codroipo, Udine: 3 feriti e una vittima

Gravissimo incidente stradale questa mattina presto a Codroipo, in provincia di Udine. Nello schianto tra due auto ha perso la vita una donna.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco prima delle 07:00 di questa mattina, martedì 24 novembre, sulla SR463 nel comune di Codroipo, Udine, nei pressi dell’incrocio con via San Rocco. Lo scontro è stato fatale per una donna, e ha ferito gravemente altre tre persone. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi e alle forze dell’ordine di mettere in sicurezza il luogo e soccorrere i feriti.

Incidente stradale a Codroipo, Udine

Nell’incidente di questa mattina a Codroipo sono state coinvolte due automobili, una Audi A3 e una Peugeot 106. Il conducente dell’Audi ne è uscito praticamente illeso, con ferite lievi, ma i due uomini e la donna che viaggiavano a bordo della Peugeot sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo: la donna ha perso la vita a causa dell’impatto.

Fortunatamente lungo la strada dove è avvenuto l’incidente stava viaggiando anche un veicolo dell’Esercito Italiano dei Lanceri di Novara: i militari a bordo sono stati i primi a prestare soccorso ai feriti, iniziando le manovre di rianimazione. Subito dopo sul posto sono intervenuti anche il 118 di San Vito al Tagliamento e di San Daniele del Friuli, l’elisoccorso da Udine e i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo.