Il Collegio 5, anticipazioni puntata del 24 novembre

Torna il consueto appuntamento con Il Collegio 5. Le scorse settimane sono state molto movimentate. Cosa succederà questa volta?

Il docu-reality di Rai 2 ritorna come di consueto alle 21.20. Questo è ormai il quinto appuntamento, ma le sorprese e i colpi di scena non sembrano proprio essere finiti. Anche gli ascolti danno la prova della forza del programma che si conferma essere uno dei più amati.

Nella scorsa puntata i collegiali hanno ricevuto le pagelle di metà corso. Alcuni si sono impegnati più di altri per alzare i voti, ma qualcuno non ce l’ha fatta comunque: Rebecca Mongelli ha dovuto salutare i suoi compagni. L’accaduto ha scatenato le ire di Giulia Scarano che si è scontrata duramente con il preside. Le giacche rosse non sono state l’unico motivo di agitazione perché il programma di Rai 2 ha visto l’entrata dei gemelli Andrea e Leonardo Prezioso. I due hanno preso il posto di Simone Bettin e Marco Crivellini. Cosa succederà in questa nuova puntata?

Il Collegio 5: nuove sorprese in vista

In questa nuova puntata gli animi saranno ancora caldi per via degli scontri sulle giacche rosse. L’episodio inizia con il botto e riprende proprio da dove era finito la scorsa settimana: Giulia Scarano contro il Preside e il prof Maggi. Con il suo comportamento indisciplinato riuscita a ottenere l’ambita giacca rossa o farà la fine della Mongelli?

Le novità non finiscono qui perché l’equilibrio della classe sarà destabilizzato dall’ingresso di una nuova figura. Questa volta non si tratta di un potenziale alunno ma della supplente di storia e geografia. La professoressa Barbiero riuscirà a farsi rispettare dalla classe 1992? In questa puntata la Scarano non sarà l’unica ad arrabbiarsi, infatti assisteremo a una vera e propria sfuriata da parte di Maria Teresa Cristini. Chi l’avrà fatta arrabbiare e quali saranno le conseguenze di questo gesto? Di sicuro tutti gli interrogativi troveranno risposta in questo nuovo episodio.

