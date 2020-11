Il Collegio 5, Rebecca Mongelli: chi è, foto, età, vita privata

Tra i 21 concorrenti de Il Collegio sicuramente ha spiccato Rebecca Mongelli: tutte le informazioni sulla sua età, carattere e vita privata.

Non è di certo passata inosservata tra i 21 giovani concorrenti de Il Collegio 5, la piccola aspirante influencer Rebecca Mongelli. Ma cosa sappiamo veramente della giovane collegiale fiorentina?

Rebecca Mongelli, piccola Ferragni in erba

Rebecca Mongelli viene da Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, ha 15 anni ed è nata nel 2005. Tra le cose che sono saltalte all’occhio agli spettatori di questa quinta edizione de Il Collegio, sicuramente la sua attenzione e propensione per il mondo della moda, per la professione di influencer e per il suo role model, Chiara Ferragni.

Leggi anche–> Mariana Aresta del Collegio cacciata di casa: il motivo è scioccante – VIDEO

La Mongelli ha infatti raccontato ai microfoni di Rai 2: “Mi sento una mini Ferragni. Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere. Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM. A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano”.

Leggi anche–> Il Collegio 5, tutte le anticipazioni della nuova serie

La giovane concorrente sembra avere le carte in regola per un brillante futuro da influencer, tra i tantissimi eredi della Ferragni. Anche sua madre sembra essere della stessa opinione: “Rebecca si sente una mini influencer. Nel suo gruppo è una leader. Porta avanti tutte le tendenze del momento. È molto ambiziosa e decisa. Per lei gli ostacoli non sono un problema. Sicuramente farà strada nella vita e arriverà dove vuole”

E’ indubbio che l’apparizione sul piccolo schermo per i giovani concorrenti de Il Collegio è anche un modo per farsi conoscere e magari ottenere più visibilità sui social, due ingredienti fondamentali per Rebecca e i suoi sogni da influencer. Il suo profilo instagram, infatti, conta già quasi 50mila followers e qualche fanpage, mentre per quanto riguarda Tik Tok, la 15enne fiorentina è a quota 13mila seguaci, almeno per ora.

Potete seguire i progressi di Rebecca all’interno del Collegio, ogni martedì in prima serata su Rai 2.