Uomini e Donne: anticipazioni puntata del 23 novembre

Anche oggi ritorna il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Vediamo cosa succederà tra amori e colpi di scena.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14.45. In questo nuovo appuntamento con il Trono Over, Armano Incarnato e Gemma Galgani si attireranno la curiosità del pubblico.

In particolare l’uomo rimarrà scioccato da ciò che gli dirà una dama. Ci saranno anche molti gossip che riguarderanno la Galgani. Scopriamo più nel dettaglio che cosa succederà.

Uomini e Donne: Armando Incarnato e Gemma Galgani sotto ai riflettori

Il fulcro della puntata saranno appunto Incarnato e la Galgani. Durante la settimana l’uomo è uscito con Brunilde, ma contro i pronostici dei fan, non sarebbe andato tutto rosa e fiori. La donna non avrebbe impressionato particolarmente il tronista che, anzi, sarebbe stato sorpreso negativamente. E’ proprio lei la donna che lo lascerà senza parole. Il nostro cavaliere partenopeo si dilungherà nel racconto di questa brutta esperienza. La dama Brunilde avrebbe assunto dei modi decisamente bruschi, accompagnati da sbalzi di umore. Queste caratteristiche sono state decisamente troppo da sopportare per l’uomo che oggi dovrà decidere se chiudere per sempre con la donna o se continuare la conoscenza.

A infittire la trama si aggiungono anche gli elogi fatti da Incarnato a Roberta. Allo stesso tempo, l’uomo affermerà anche che Brunilde avrebbe occhi solo per lui. Le sue parole scalderanno l’animo di Leonardo che cercherà di smentire l’uomo. A detta sua, durante un’uscita con la donna ci sarebbe stato un momento di tenerezza tra i due.

A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono qui. La puntata si concentrerà anche su Gemma Galgani. La donna si scaglierà in aspre critiche contro Tina Cipollari e Maurizio. Per lei arriverà anche una delusione da quest’ultimo che in settimana si sarebbe visto con Valentina. Ci sarà anche un fatto che lascerà tutto perplessi: Biagio si avvicinerà a Gemma durante il confronto con Maurizio. Starà forse cercando di ricostruire il rapporto?