Taylor Mega, l’annuncio choc su Flavio Briatore: tutti senza parole

Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Elisabetta Gregoraci: così sono arrivate le dichiarazioni di Taylor Mega su Flavio Briatore

Non finiscono rivelazioni davvero scoppiettanti. Durante la puntata di Live Non è la D’Urso, andata in onda domenica 22 novembre, c’è stato un annuncio importante per quanto riguarda episodi riferiti al Grande Fratello Vip. Si è parlato dello scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, poi è intervenuta anche Taylor Mega che ha svelato di aver avuto anche un flirt con Flavio Briatore. Alla domanda della conduttrice: “Hai avuto una storia con Flavio Briatore? Ma si sapeva?”, la stessa influencer ha dichiarato: “Diciamo flirt”.

Taylor Mega, il retroscena sulla Gregoraci

Successivamente la stessa Taylor Mega ha rivelato anche un episodio avvenuto con la stesa Elisabetta Gregoraci. “Io non la conoscevo. Ero in un hotel a Milano, lei è entrata nella hall e si è messa ad urlare contro di me ‘C’è anche lei, l’ex’… Adesso non mi ricordo perché sono passati anni ma mi ha urlato contro”. Così la stessa Mercedesz Henger ha provato a spiegare il motivo del gesto dell’attuale concorrente del GfVip: “Ha agito da persona ferita ed ancora innamorata se ti ha urlato contro”. Ancora rivelazioni bollenti sul passato con il Grande Fratello sempre più ricco di retroscena e annunci succosi per quanto riguarda il passato dei vari concorrenti.