Pensioni dicembre: pubblicato il cedolino, guida al pagamento

Anticipano anche le pensioni di dicembre: il cedolino per la pensione è già online sul sito dell’Inps, guida al pagamento.

Buone notizie per tutti i pensionati Inps e per gli ex Inpdap, da qualche ora, infatti, è online sul sito dell’Inps il cedolino per la pensione di dicembre. A tutta la platea di beneficiari consigliamo di controllare bene tutte le voci, visto che dovrebbe essere accreditata la tredicesima e che i minimi dovrebbero ricevere un aumento natalizio. Controllate inoltre la sezione debiti Irpef da pagare per il mese di dicembre.

Come saprete la tredicesima è una gratifica natalizia che i datori di lavoro sono tenuti a versare ai propri dipendenti. Tale gratifica la ricevono anche i pensionati ed equivale, come nel caso dello stipendio, ad una cifra pari a 3/4 della mensilità ordinaria. In più, in questo mese, verrà corrisposta un’ulteriore gratifica a quei pensionati che ricevono la minima. Un aumento della rata mensile pari a 154,94 euro.

Pensioni dicembre: come controllare i pagamenti

Per verificare l’avvenuto versamento della pensione sul sito ci sono due strade. La prima consiste nell’andare sul sito dell’Inps e digitare nella sezione ricerca “Cedolino della pensione”. Una volta giunti alla sezione che vi interessa, cliccate su “Servizio: cedolino di pensione e servizi collegati”. Una volta inserite le vostre credenziali per l’accesso, dovete cliccare prima su “verifica pagamenti” e poi in “vuoi visualizzare il cedolino della pensione”. La seconda strada è quella di andare sul sito “insindabili” e utilizzare il servizio online dell’Inps “Fascicolo previdenziale”. Una volta effettuato l’accesso, cliccate poi su “Prestazioni-Pagamenti” e avrete una panoramica dell’importo della pensione. I pagamenti sono dunque anticipati anche questo mese e partiranno da mercoledì 25 novembre fino a lunedì 30. I versamenti, come nei mesi scorsi, sono suddivisi per ordine alfabetico.