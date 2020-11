Nek ricoverato in ospedale per un incidente: quali sono le sue condizioni

Il cantante emiliano Nek è ricoverato in ospedale per un incidente domestico e ha voluto rassicurare i suoi fan con un post. Ecco come sta adesso.

Filippo Neviani in arte Nek è stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico e lo annunciato ai suoi fan su instagram, così da non farli preoccupare e aggiornarli sul suo stato di salute attuale. Ma come sta adesso il cantante emiliano?

Nek in ospedale: come sta adesso

Nek ha raccontato ai suoi fan e al pubblico di instagram che è attualmentre ricoverato in ospedale per un incidente domestico. Il cantante deve subire un intervento alla mano, per un infortunio nella sua casa di campagna che gli è costato il ricovero in ospedale.

“Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano.” ha scritto il cantante in un post instagram con una sua foto che lo mostra sul letto di ospedale con il braccio ingessato bello sorridente e in forma come sempre.

Nek ha poi rassicurato i suoi fan preoccupati sulle sue condizioni di salute attuali: “Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!”

Molti i messaggi di supporto e augurio di pronta guarigione da parte di colleghi cantanti e musicisti, tra cui l’amico Francesco Renga che lo ha incoraggiato con parole di sostegno: un semplice e diretto “vai fiil!“.