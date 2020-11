Madre tenta strage col gas, bimbi piccoli eroi salvano tutti. Poteva compiere una strage, fortunatamente i suoi bambini sono riusciti a sventarla. Ecco cosa è accaduto nella provincia di Sondrio.





Una donna ha tentato di togliersi la vita e di uccidere i suoi due figli, di sei e otto anni, con il gas. I bimbi sono riusciti a scappare e a chiedere aiuto, evitando l’esplosione che avrebbe coinvolto l’intera palazzina nella quale si trovava il loro appartamento.

Madre tenta strage col il tubo del gas, i suoi bambini eroi salvano tutti

La donna, 46 anni, aveva tentato di togliere la vita a se stessa, a suo figlio e a sua figlia, di sei e otto anni, utilizzando il tubo del gas. I bambini sono riusciti fortunatamente a sottrarsi al folle gesto della madre e a salvare la propria vita e l’incolumità di tutti gli abitanti della palazzina nella quale vivevano.

La vicenda è accaduta negli ultimi giorni dello scorso mese di ottobre, in Valtellina, in provincia di Sondrio, precisamente ad Ardenno.

La donna, nel pomeriggio, aveva aspettato che i suoi figli andassero a dormire. A quel punto aveva chiuso tutte le finestre dell’appartamento e aveva tagliato il tubo del gas. I bimbi però avevano percepito che qualcosa non andava e vedendo la madre aver perso conoscenza, sono usciti immediatamente dall’appartamento, coprendosi il volto con le magliette che indossavano. Una volta fuori dalla loro casa, i bimbi hanno subito avvertito il vicino, raccontandogli cosa stava accadendo in casa. L’uomo ha prontamente staccato la corrente e il gas, avvisando le forze dell’odine.

La donna è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e strage e nei suoi confronti è scappata un’ordinanza di custodia cautelare. I bambini sono stati visitati all’ospedale di Sondrio e successivamente affidati ad una struttura protetta. La donna è stata ricoverata.