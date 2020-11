Concorrente muore in diretta tv dopo la prova della corsa a ostacoli. Tragedia immane mai accaduto prima durante un game show.

Qualche tempo fa aveva fatto molto scalpore quanto accaduto in una prova del programma Ciao Darwin. In quel caso un concorrente aveva riportato gravissime ferite e aveva seriamente rischiato la paralisi dopo un’incidente durante una delle prove di salto dei rulli del programma.

Dramma in tv, cosa è successo al concorrente

In un contesto molto simile ora è arrivata la tragedia incredibile. Il programma tv in questione si chiama “Wipeout Pronti a tutto”. Si tratta di un game show che deve ancora andare in onda, prodotto dalla Tbs e condotto da Nicole Byer, Camille Kostek e il sedici volte campione WWE John Cena.

Durante la registrazione di una delle puntate è andato in scena il dramma. Nella prova finale è prevista una sorta di corsa ad ostacoli al termine della quale il concorrente che aveva appena compiuto il suo percorso si è sentito male. Come riporta Tmz l’uomo è stato subito soccorso da medici e paramedici che, constatato l’arresto cardiaco hanno provato a rianimarlo per poi trasportarlo d’urgenza al Pronto Soccorso. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La produzione ha espresso tutto il proprio dolore per l’accaduto: “Siamo infinitamente dispiaciuti per la morte di questo concorrente. Le nostre condoglianze e la nostra piena solidarietà alla famiglia”.