Tullio Solenghi, chi è la figlia Alice: età, foto, carriera, social

Tullio Solenghi, in coppia con Maria Ermachkova, è uno tra i favoriti di questa edizione di “Ballando con le stelle”. Ma chi è sua figlia Alice Solenghi?

Tullio Solenghi è un famoso attore comico e regista italiano, che per anni ha fatto parte dello storico trio insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini. Ad oggi è concorrente in coppia con Maria Ermachkova a “Ballando con le stelle”.

Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata e intima, non ha mai nascosto il grande amore per la moglie Laura Fiandra e per le sue due figlie Alice e Margherita. Ma cosa sappiamo sulla sua seconda genita, Alice?

Alice Solenghi, cosa fa nella vita?

Alice è la seconda figlia nata dall’amore di Tullio Solenghi e Laura Fiandra. E’ nata nel 1984 e ha 36 anni, due anni in meno della sorella Margherita. E’ noto che la moglie Laura sia una cuoca crudista, che ha dedicato il suo profilo instagram alla sua passione (non a caso il suo nome su instagram è “naturalmentecrudo”). Delle sue figlie non si sa quasi nulla, Tullio è sempre stato un uomo riservato, lontano dai riflettori e dal gossip, per quanto possibile. Non ha mai parlato apertamente delle sue figlie, ma si capisce l’amore e l’affetto tra di loro.

Ieri sul profilo instagram di Tullio è spuntata una tenera foto di famiglia che lo ritrae insieme alle sue figlie, all’epoca dello scatto ancora bambine e la moglie, con la descrizione “noi” accompagnata da un cuore.

Non è la prima volta che Tullio posta foto insieme alle sue due figlie, Alice e Margherita, dimostrando una forte unione tra loro. Anche le due ragazze sembrano parecchio riservate riguardo la loro professione e vita privata, quindi è difficile per adesso reperire informazioni su di loro.