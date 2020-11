Elisabetta Gregoraci, la verità sull’ex Briatore: “Non tornerei con lui”

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare della sua vita privata con l’ex marito Flavio Briatore: la showgirl ha svelato tutta la verità

Novità in vista per quanto riguarda la vita di Elisabetta Gregoraci. L’ex marito Flavio Briatore ha svelato ad Alfonso Signorini di averle chiesto di sposarlo di nuovo facendo poi un passo indietro durante il lockdown di marzo. La stessa conduttrice italiana ha rivelato tutta la verità: “Ci sono stati degli errori che potrebbero tornare. Io ero troppo giovane ho sottovalutato tutta la situazione, avevo 24 anni, ho saltato tutta una parte di età che non ho fatto. Quando stai con un uomo così devi accettare determinate cose”. Poi ha aggiunto: “Io ho il bisogno di leggerezza, di un aperitivo con le amiche. Lui non ce la farebbe a dare spazio, è un po’ possessivo. Poi sono successe tante belle cose”.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio del padre

Successivamente è arrivato anche un videomessaggio del padre che ha emozionato la stessa showgirl: “Eli mi mancano le tue telefonate, rimani sempre come sei: sei il mio orgoglio”. E così la stessa Elisabetta ha raccontato la storia d’amore con la mamma che ora non c’è più. Racconti emozionanti per quanto riguarda la sfera personale della Gregoraci, che continua ad essere una delle protagoniste nella casa più spiata dagli italiani.