Francesca Ferragni | l’autunno è più bello con lei | FOTO

I post di Francesca Ferragni sono apprezzati esattamente come quelli della celebre sorella Chiara. E c’è un motivo ben preciso.

La famiglia Ferragni sforna solo gente di successo. Se papà Marco è uno dei dentisti ed odontoiatri più rinomati di tutta la Lombardia e mamma Marina Di Guardo è una scrittrice di successo, ecco che anche le loro figlie non potevano essere da meno. Chiara la conoscono tutti: è la influencer più famosa al mondo. L’ultimogenita Valentina sta seguendo le orme della sorella più grande ed in molti le dicono addirittura che sia più bella. Ma c’è anche ‘la sorella di mezzo’, Francesca Ferragni, che pure ha un certo seguito su Instagram.

Francesca Ferragni, cosa fa lei nella vita e chi è il suo fidanzato

Anche se lei ha scelto principalmente un altro percorso, portando avanti gli studi in Odontoiatria per seguire le orme paterne. Lei ha 31 anni, due in meno di Chiara e tre in più di Valentina. Ha conseguito la laurea nel 2015 ed attualmente ha un impiego proprio presso lo studio di suo padre a Cremona. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è fidanzata con un membro di una nota rock band attiva a Milano e dintorni. Lui si chiama Riccardo e la coppia sta insieme da circa 10 anni.

In comune sia Francesca che Rick hanno la passione per i viaggi. Hanno visitato i più disparati posti in tutto il mondo e non hanno intenzione di fermarsi, nonostante la pandemia in atto. Ogni suo post mette in moto sempre una macchina di complimenti. La ragazza mostra sempre un gran bel sorriso e tanta serenità. Inoltre gli utenti le fanno i complimenti anche per la semplicità dimostrata.

