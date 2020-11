Elisabetta Gregoraci | l’ex | ‘Da Briatore in ospedale poi a letto con me’

Infuria la polemica sul capo di Elisabetta Gregoraci. Ad innescarla è un suo ex fidanzato, che le lancia delle accuse molto pesanti.

Arrivano ancora siluri nei confronti di Elisabetta Gregoraci. In merito alla 40enne showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, parla un suo ex fidanzato, Mino Magli. Questi era il suo compagno all’incirca 13 anni fa, prima che lei sposasse Flavio Briatore. Le cronache rosa danno la calabrese ed il 70enne imprenditore ed ex manager di Formula 1 come amici già dal 2005. E nel 2006 si parlava con insistenza di una relazione, nonostante la presenza di Magli nella vita di Elisabetta. Ora quest’ultimo, nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Oggi’, fa delle rivelazioni davvero clamorose e per nulla carine nei confronti di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Eisabetta Gregoraci, strali pesantissimi da Mino Magli

“La Gregoraci faceva visita da Briatore al mattino, poi passava delle notti di fuoco a letto con me. Se faccio queste dichiarazioni è perché ho come obiettivo quello di incontrare di nuovo la signora Elisabetta Gregoraci, per poterle parlare faccia a faccia. E guardarla negli occhi. Voglio chiederle per quale motivo ha mentito senza alcun pudore, nel corso del nostro rapporto”. Mino Magli fornisce altri dettagli: “Briatore stava in una clinica di Roma, ai Parioli. Lei appena usciva da lì dopo avergli fatto visita, mi telefonava per dirmi che finalmente era libera e veniva da me”. Poi c’è anche un significativo riferimento al caso Vallettopoli, nel quale il nome di Elisabetta Gregoraci uscì fuori nel 2006 dopo alcune intercettazioni relative alla vicenda ‘Vallettopoli‘.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per questo motivo la Rai la allontanò. Adesso Mino Magli la accusa ulteriormente di avere mentito: “Disse di non centrare niente, ma le intercettazioni venute alla luce la smentiscono”. La Gregoraci non può difendersi da queste e da altre illazioni, essendo al momento impegnata al Grande Fratello Vip 2020. Ma certamente farà valere le sue ragioni una volta che uscirà dalla casa più spiata d’Italia.

