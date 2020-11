Clamorosa gaffe di Antonella Clerici di fronte a Carlo Conti in diretta nell’ultima puntata di Tale e quale show.

E’ la finale del programma condotto da Carlo Conti e il presentatore toscano torna finalmente in studio dopo essere stato anche in ospedale per il Coronavirus.

Leggi anche –> Antonella Clerici, la rivelazione: “Dopo i 50 anni ecco cosa mi è successo”

Poco dopo l’inizio della trasmissione il conduttore toscano si collega con l’amica Antonella Clerici che oltre ad avere un ruolo di giudice speciale per questa sera è lì anche per presentare il nuovo programma The Voice senior. E’ parlando proprio del nuovo show che Antonella Clerici incorre in una clamorosa gaffe.

Leggi anche –> Carlo Conti | sorpresa per l’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’ VIDEO

Antonella Clerici, il problema con i giudici del nuovo talent

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco parla del programma e spiega chi saranno i concorrenti. Nel momento poi di illustrare i nomi dei giudici la Clerici incappa in una clamorosa dimenticanza. Spiegando chi fossero infatti fa il nome di Celestino e poi prosegue con gli altri giudici. Momento di interdizione in studio, infatti nessuno sa chi sia Celestino.

Carlo Conti lo fa notare alla Clerici che scoppia a ridere e spiega di aver sbagliato il nome del rapper Clementino chiamandolo Celestino. Tutti scoppiano a ridere per questa simpatica gaffe che appartiene alla genuinità della conduttrice.