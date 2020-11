Cosa sapere su Michele Dentice: chi è il Cavaliere di Uomini e Donne, seduto sul Trono Over e chi sono le sue dame.

Napoletano classe 1984, Michele Dentice nell’autunno di quest’anno ha avuto una certa notorietà in quanto ha partecipato come Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5. Prima di entrare in trasmissione, aveva spiegato di star attraversando un momento difficile della sua vita.

Da quanto è possibile apprendere, dopo la maturità, Michele Dentice si è iscritto all’Università degli studi di Napoli “Parthenope” dove ha frequentato il corso di Scienze motorie, sport e salute. Laureato col massimo dei voti, ha poi preso parte a un Master in psicologia dello sport presso Unicusano. Oggi frequenta la specialistica in un settore dello sport e dell’alimentazione.

Chi è Michele Dentice di Uomini e Donne: il percorso nel programma

Mental Health nonché un insegnante di educazione fisica, appassionato di attività fisica e di palestre, sogna per il suo futuro di diventare e fa proprio il detto “Mente sana in corpo sano”. Cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne dal settembre 2020, in questa fase del programma ha avuto a che fare soprattutto con due dame, Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua. Dopo aver scelto di uscire con la prima, non nasconde di essere attratto anche dalla seconda.

In un primo momento, dunque, frequenta entrambe le donne. A un certo punto, chiude con Carlotta Savorelli, ma ben presto è Roberta Di Padua a servirgli il due di picche. Ora deve di fatto ricominciare daccapo. Nella vita privata, Michele Dentice è divorziato e ha un figlio. Ha avuto anche per questo un periodo difficile, anche se non ha mai chiarito se sia stato per questo che si è rivolto a Uomini e Donne. Dalla trasmissione, probabilmente spera di ottenere un nuovo equilibrio.