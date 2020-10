Uomini e Donne, Michele Dentice irriconoscibile: “Mi sono trasformato”

Michele Dentice, popolare volto di Uomini e Donne, si è mostrato su Instagram prima e dopo il cambiamento fisico e confessa: “Vedevo ogni giorno tutto nero”.

Il pubblico (specie quello femminile) di Uomini e Donne conosce bene Michele Dentice, il Cavaliere del Trono Over che balza all’occhio per il suo fisico bestiale. Il fascinoso personal trainer di Napoli ha conquistato Roberta Di Padua, con buona pace della gelosia di Carlotta, rubandole anche un baci da film. Eppure fino a qualche mese fa era letteralmente un’altra persona. Lo ha spiegato lui stesso su Instagram postando una foto che mostra il prima e il dopo del suo cambiamento fisico.

Leggi anche –> Adele è irriconoscibile nel video di promozione per Saturday Night Live

Leggi anche –> Patrizia De Blanck irriconoscibile, come era da giovane: le immagini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La metamorfosi di Michele Dentice

Lo scorso 14 ottobre Michele Dentice si è lasciato andare a un lungo sfogo con i suoi follower su Instagram, mostrando le immagini del suo incredibile cambiamento fisico. Nella prima foto a sinistra appare decisamente fuori forma, in quella a destra perfettamente tonico. “Con riluttanza posto la foto a sx – scrive il Nostro sotto al post – …datata maggio 2020…post lockdown post fase acuta covid… Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori forma ma perché mi ricorda un periodo difficilissimo della mia vita, forse uno dei più brutti..Non c’era una cosa, una.. che andasse bene…casa famiglia salute lavori matrimonio danaro affetti .. tutto a rotoli…vedevo ogni giorno tutto nero…”.

“E ovviamente – continua Michele Dentice – sfoghi sul cibo..che ti dà quella parvenza di benessere.. momentaneo.. ma che ti chiude in un circolo vizioso difficile da combattere”. Ai 5 mesi da quel momento buio lui stesso prova a spiegare come ha fatto a uscirne: “Difficile ma non impossibile…Sono passati 5 mesi…e ho svoltato..ho messo in ordine tutti i pezzi..e adesso vedo tutto positivo..”. E si è anche messo a studiare per diventare nutrizionista…

EDS