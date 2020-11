Miami Beach: trovata morta in spiaggia nota attrice cubana

Tragico ritrovamento a Miami Beach: trovata morta in spiaggia la nota attrice cubana Broselianda Hernández.

Il corpo della popolare e rinomata attrice cubana Broselianda Hernández è stato ritrovato privo di vita nelle scorse ore sulla spiaggia di Miami Beach, in Florida, La notizia viene riportata dai media locali. Le cause della morte non sono state chiarite. La notizia ha scioccato colleghi, fan e media dentro e fuori l’isola.

La Hernández, 56 anni, ha avuto una carriera di successo nel cinema, nel teatro e sul piccolo schermo nell’isola di Cuba. Ha lavorato anche col regista calabrese Renzo Badolisani nella serie Isola Margherita, andata in onda trasmessa dalla Rai nell’estate 2015. La rete Univision ha riferito che gli investigatori stanno conducendo le indagini per capire cosa sia accaduto.

Attrice cubana trovata morta a Miami Beach: chi era

Grandi il cordoglio e il dolore per la tragica morte dell’attrice cubana: la sua collega María Isabel Díaz ha voluto ricordarla attraverso il suo account Facebook. “Brose, questo non può essere vero né giusto. Lo spettacolo non era finito”. La defunta attrice si è laureata nel 1987 presso l’Istituto superiore d’arte dell’Avana. Ha recitato in soap opera, ma anche in diversi film prodotto nell’isola caraibica.

Ma la sua fama è anche quella di grande attrice teatrale, infatti dopo la laurea è entrata a far parte del cast del gruppo teatrale Buscón, diretto da José Antonio Rodríguez, gruppo in cui ha lavorato fino al 1994. Successivamente, è entrata a far parte della compagnia El Público, diretta da Carlos Díaz fino al 1999. Ultimamente ha partecipato come attrice ospite al gruppo teatrale Buendía, sotto la direzione di Flora Lauten.