Paolo Strada morto | era un notissimo fotografo di Brescia

Il fotografo Paolo Strada morto nelle scorse ore. Lui era assai conosciuto per la sua professione ed apprezzato per serietà ed umanità.

Nelle scorse ore è morto Paolo Strada, conosciutissimo fotografo che risiedeva in provincia di Brescia. Lui aveva 84 anni ed a settembre aveva perso la moglie, dopo un matrimonio durato 60 anni. Strada era padre di un fotografo de ‘Il Giornale di Brescia’, Gabriele Strada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giornale di Brescia (@giornaledibrescia)

Oltre a lui ha lasciato altri due figli e tre nipoti. Non si sa se questa tragica e dolorosa scomparsa sia avvenuta a causa del virus, che da mesi sta imperversando in Italia e nel mondo. Proprio la Lombardia risulta sempre la regione più colpita, per quanto riguarda il nostro Paese. E gli anziani continuano ad essere la categoria più a rischio, nonostante la pandemia non risparmi neppure i giovani. Negli ospedali di tutto il mondo ci sono persone anche con età di 20 e 30 anni ed anche meno, tutti alle prese con gravi problematiche di salute.

Paolo Strada, un esempio di grandissima professionalità e non solo

Per quanto riguarda Paolo Strada, stiamo parlando di una figura professionale ed umana di enorme spessore. Lui era un uomo votato al lavoro, ed alla sua professione di fotografo ha riservato per decenni tutte le energie fisiche e mentali che aveva in corpo.

