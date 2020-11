Nuova lite al GF Vip, Elisabetta Gregoraci perde le staffe con Selvaggia Roma e l’accusa di sparlare alle spalle di lei.

Ancora polemiche al Grande Fratello Vip, che forse mai come quest’anno vede intrecciarsi o essersi intrecciati prima dell’ingresso nella casa i destini di diversi concorrenti. Così, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli sono chiusi nel Cucurio da circa 48 anni e si stanno rilasciando confidenze reciproche.

Peraltro, stando ad alcune affermazioni fatte dal fratello di lui, tra i due ci sarebbe stato un flirt in passato. Selvaggia Roma, dopo aver negato, all’interno della casa, con gli altri concorrenti avrebbe ammesso tutto: “La prima volta che mi ha baciata era quando lavoravamo insieme, stavamo ad una roba per un supermercato”. Il secondo bacio, invece, sarebbe avvenuto in discoteca.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Rivelazioni che non avranno fatto sicuramente piacere a Elisabetta Gregoraci: l’ex di Briatore si è avvicinata molto all’ex Velino nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Poco fa, nella casa è scoppiato il putiferio, quando la Gregoraci – passando vicino al Cucurio – ha sentito che Selvaggia Roma stava parlando di lei. Dopo un momento in cui è sembrato che ci stesse passando sopra, l’ex di Briatore è tornata sui suoi passi e ha attaccato frontalmente Selvaggia Roma.

Durissimo il confronto con Elisabetta Gregoraci che ha urlato: “Se sei venuta qui al GF a parlare solo di Elisabetta Gregoraci, smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui? Diglielo ‘sono innamorata di te’. Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio”. Poi ancora: “Tu di me non devi più parlare capito? Non parlare più della sottoscritta”. Nell’ex di Briatore affiora anche un pizzico di gelosia quando sottolinea: “Ma poi quella figurati se è innamorata di lui. Lei è innamorata di sé stessa. Sono arrabbiata con lei”.