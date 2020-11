Claudia Galanti | le curve più belle su cui deragliare | FOTO

Se dovessimo stilare la classifica delle donne più belle che esistano, Claudia Galanti arriverebbe sicuramente sul podio. Lei è magnifica.

È stupendamente bella Claudia Romani, che dal suo buen retiro di Miami mostra ogni volta degli scatti di quello che è il paradiso in cui vive. La 38enne modella e showgirl abruzzese è di casa in Florida ormai dal 2010. E da 4 anni ha trovato anche l’amore, quello vero, a giudicare da una serie di scatti recenti pubblicati su Instagram. Lei fa coppia fissa con un uomo più giovane, tale Christopher Johns, che ha saputo fare breccia nel suo cuore e renderla felice. I due piccioncini hanno trascorso il loro quarto anniversario in una esotica località da sogno.

Da Punta Cana, a Santo Domingo, Claudia Galanti e Christopher si fanno vedere fra baci, sorrisi ed abbracci. Cosa c’è che non va nella vita della Romani? Assolutamente niente. Molto vicina alla soglia dei 40 anni, lei si mostra felice come una ragazzina e tonica e bellissima come una ventenne. In più c’è anche l’affetto dei fans a fare da corollario a tutto questo. Da un pò di tempo Claudia Galanti ha aperto anche un account OnlyFans, dove pubblica dei contenuti un pò più piccanti rispetto ad Instagram.

Claudia Romani, lei è l’emblema della felicità

Niente di strano o di illecito, si tratta solamente di pose più sensuali. La piattaforma in questione richiede la sottoscrizione ad un abbonamento, e tantissimi suoi ammiratori sono più che disposti a pagare una cifra irrisoria pur di rifarsi gli occhi con le sue magnifiche curve. Del resto è anche giusto che una donna dotata di una tale potenza estetica faccia il possibile per capitalizzare con la stessa. Ed ogni volta i fans le mostrano enorme affetto.

