Michelle Hunziker | il messaggio pieno di emozione su Instagram | VIDEO

Una sontuosa Michelle Hunziker sul suo profilo personale Instagram mostra un momento denso di significato. E lei è la solita meraviglia.

È splendida Michelle Hunziker nel far vedere ai suoi followers un momento per lei magnifico. Il tutto è avvenuto nel corso di ‘All Togheter Now‘, la trasmissione incentrata sulla musica che mette alla prova i partecipanti. Con lei ci sono anche i vari J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Ed il talent show si sta riconfermando ancora una volta un grande successo. La conduttrice televisiva svizzera, italiana di adozione e di casa nel nostro Paese sin dagli anni ’90, fa vedere un duetto proprio tra J-Ax e la Pavone. “Un momento di alta musica, tutto per voi che avete scelto di passare il vostro tempo in nostra compagnia”.

Michelle Hunziker, la più amata dagli italiani

L’interazione tra la bellissima Michelle ed il suo pubblico rappresenta la chiave del suo successo. Tante altre volte in passato la compagna di Tomaso Trussardi ha posto l’accento su quanto fossero importante i suoi fans per lei. E non a caso il suoi profili social personali, Instagram su tutti, rappresentano un ponte diretto tra lei e gli ammiratori. La Hunziker pone spesso degli interrogativi a chi la segue sul web, gioca con loro, chiede dei consigli e ne dà.

Ad ‘All Togheter Now’ la sua conduzione segue tale filosofia. C’è grande empatia con i concorrenti e di conseguenza anche con il pubblico a casa. E questo messaggio comparso su Instagram non fa altro che confermare quelle che sono le doti umane della 43enne di Sorengo.

