Balotelli ad un passo dal ritorno: contatti con il Vasco da Gama

Mario Balotelli è pronto a tornare ad essere protagonista nel calcio che conta. Dopo l’avventura al Brescia potrebbe volare in Brasile

Novità in vista per quanto riguarda il futuro di Mario Balotelli, che si sta allenando in questi giorni con un club di Serie D il Franciacorta. Ora in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport ha parlato il direttore sportivo del Vasco da Gama, Fabio Cordella, che ha svelato: “Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile”. Poi ha aggiunto: “Lui è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto”. In queste settimane lo stesso SuperMario è stato protagonista fuori dal campo dopo l’entrata del fratello Enock all’interno della casa del Grande Fratello per partecipare alla nuova edizione Vip.

Balotelli, a gennaio nuova avventura in Brasile

Così lo stesso Mario Balotelli potrebbe tornare a vestire anche la maglia della Nazionale italiana come ha aggiunto lo stesso dirigente italiano: “In Brasile il livello del campionato è altissimo, giocano calciatori di una qualità tecnica impressionante. Se torna a essere il Balotelli che tutto il mondo conosce l’Italia potrà trovare solo giovamento”. A gennaio potrebbe essere il momento giusto per rivederlo in campo dopo tanti mesi come ha svelato Cordella: “Abbiamo provato ad anticipare convincendo anche il presidente Alexandre Campello a portare Mario in Brasile per fine novembre, ma non ha voluto. Tutto è rinviato a gennaio”.