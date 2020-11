Alberto Matano confessa: “Momento di gioia inaspettata”

Alberto Matano confessa su Instagram: “Momento di gioia inaspettata”. Cosa è successo al conduttore de La vita in diretta.

Sorridente e felice, Matano sorprende tutti i suoi fan con il suo ultimo post su Instagram. Il conduttore de La vita in diretta celebra un momento speciale che lo ha reso veramente felice in un momento delicato non solo per lui, ma per tutti gli italiani. Come ci spiega il giornalista Rai anche una piccola cosa come quella accaduta a lui può trasformare un’intera giornata soprattutto in questo periodo.

Alberto Matano si prepara a condurre un’altra puntata de La vita in diretta.