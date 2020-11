Test della personalità: sei un perfezionista o pragmatico?

Questo semplice test visivo permette di comprendere come affronti la vita lavorativa dal punto di vista privato ma anche professionale.

Nel test di ieri abbiamo esplorato il vostro profilo sentimentale, cercando di capire quale tipologia di partner preferite avere al vostro fianco. In quello di oggi ci concentriamo sul vostro modo di affrontare il mondo da un punto di vista lavorativo e di realizzazione professionale. Per farlo vi sottoponiamo un’immagine che crea un’illusione ottica. Si tratta di un disegno molto simile a quello dell’anatra-coniglio e vede come protagonisti un’altra coppia di animali.

Il test che vi sottoponiamo, dunque, fa parte di quel filone aperto ad inizio XX secolo dalla psicologia della forma (o Gestalt in lingua originale). Secondo gli studiosi era possibile comprendere la personalità di un soggetto analizzando le proiezioni mentali del cervello. Messi davanti ad una serie di immagini con forma indefinita, ognuno di essi rispondeva per associazione mentale, permettendo di comprendere diversi aspetti della sua personalità. Tuttavia già a partire dagli ’60 tale approccio è stato considerato non efficace e non affidabile.

Test della personalità: sei pragmatico o perfezionista?

Vi chiederete per quale motivo affrontare un test che non ha alcuna valenza scientifica e per quale motivo bisognerebbe fidarsi del risultato. Sottoporvisi è un semplice gioco per mettersi alla prova ed il risultato, sebbene non definito e affidabile al 100%, potrebbe anche sorprendervi. Come funziona? Come tutti gli altri test legati all’osservazione di una singola immagine: guardatela e cercate di comprendere quale figura cattura la vostra attenzione.

Il Cigno

Se la prima cosa che avete notato nell’immagine è un cigno, significa che siete delle persone analitiche. Non vi è problema che vi si presenti che non affrontiate attraverso la logica e nulla di ciò che vi si pone davanti è un ostacolo insormontabile. Siete pragmatici e pronti a valutare in modo totalmente razionale il contesto in cui vi trovate e quelle che sono le vostre possibilità di riuscita. Nel vostro processo decisionale non interferiscono mai le emozioni e questo vi rende adatti a progredire in campo professionale.

Lo Scoiattolo

Se al contrario la prima figura che avete visto è quella di uno scoiattolo, significa che siete dei perfezionisti, non vi accontentate mai degli obiettivi raggiunti. Il vostro modo di essere vi porta a guardare sempre avanti e sognare un miglioramento continuo delle vostre condizioni di vita e lavorative. Siete dotati di acume e di capacità creative fuori dalla norma, aspetti che vi porteranno ad avere successo in ogni cosa che fate.