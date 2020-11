Test della personalità: mela o corpi, cosa vedi per primo?

Questo semplice test permette di capire cosa cerchi nella tua vita sentimentale: cosa vedi, una mela o due corpi?

Il test che vi sottoponiamo oggi è probabilmente rivolto maggiormente ad un pubblico femminile. L’immagine utilizzata, come in tutti i test di questo tipo, serve per delineare un aspetto della vostra personalità. Nello specifico, però, è finalizzata a scoprire ciò che si cerca da una relazione sentimentale e dal proprio partner. Ovviamente si tratta di qualcosa che vorremmo sapere tutti con certezza, ma è anche vero che a soffermarsi su una simile questione sono soprattutto le donne.

Prima di addentrarci negli esiti del test vero e proprio, è d’obbligo precisare che si tratta di un gioco e non di una prova scientifica. Chi partecipa, dunque, potrebbe ritrovarsi maggiormente in un’altra categoria. Tuttavia il risultato potrebbe anche sorprendervi. Il funzionamento del test è semplice: guardate l’immagine e focalizzatevi sulla figura che vi colpisce per prima. In base a quale avrete scelto, vi verrà associato un diverso profilo.

Test della personalità: cosa vedi per primo?

Senza indugiare ulteriormente, vi lasciamo alla lettura dei risultati. Ecco cosa cercate in una relazione sentimentale:

La Mela

Se la prima cosa che vi colpisce è la mela, significa che siete innamorati. Non è detto che si tratti di una relazione in corso né che questo amore porti ad una relazione. Provare l’innamoramento vi fa sentire sicuri e fiduciosi, ma questo non basta. Siete infatti delle persone che cercano un partner all’altezza delle vostre aspettative, dunque prima di gettarvi in un rapporto valutate bene chi avete di fronte.

I due corpi

Se la prima cosa che avete visto sono i due corpi, significa che per voi l’attrazione fisica è la cosa più importante. In un rapporto di coppia ricercate soprattutto un’affinità carnale e successivamente quella emotiva. Il vostro partner vi deve soddisfare sotto tutti i punti di vista.

Volti con le fronti unite

Se ciò che avete notato sono i due volti che si incontrano toccandosi all’altezza della fronte, formando un cuore nel mezzo, significa che siete delle persone molto sentimentali e che per voi l’amore è sinonimo di emozione.