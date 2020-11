Melissa Satta | lei ed il figlio Maddox positivi | ‘Un incubo senza fine’ FOTO

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Melissa Satta parla dell’inferno vissuto assieme al suo Maddox per via del virus.

Da Instagram Melissa Satta fa sapere di essere finalmente negativa. E con lei anche il figlio Maddox. Il piccolo ha solo 6 anni e la showgirl sarda lo ha dato al marito Kevin-Prince Boateng nel 2014. Entrambi hanno dovuto fare i conti con la malattia, vivendo due settimane in condizioni psicologiche ed anche fisiche molto complicate. La 34enne nativa di Boston ma originaria della Sardegna, in una storia condivisa a mezzo social, afferma che finalmente lei ed il figlio hanno dato esito negativo ad un tampone di controllo.

Leggi anche –> Melissa Satta e Boateng | ‘I mariti non si cambiano come ferri da stiro’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa (@melissasatta)

“Anche noi avevamo subito il contagio, per via di questo ci siamo chiusi in casa per due settimane. Ho preferito non rendere pubblica la notizia, lasciando che trascorresse del tempo. Era un momenti che ho voluto vivere in riservatezza”, dice la Satta. Quel che conta è che il piccolo Maddox stia bene. Lui si è ripreso molto bene, “io un pò meno”, afferma Melissa. Che comunque ora sente come il peggio sia passato, nonostante una più che comprensibile stanchezza residua dopo così tanti giorni alle prese con febbre persistente e tosse che non se ne andava.

Leggi anche –> Negazionisti Covid | protesta a Berlino | ‘Tutti senza mascherina’ FOTO

Melissa Satta, ora lei ed il figlio Maddox stanno bene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa (@melissasatta)

Per lei che deve anche viaggiare spesso a causa del suo lavoro da modella e showgirl, starsene rinchiusa in casa per due settimane non è risultata affatto una passeggiata. Lo confessa proprio la Satta, che i primi sette giorni di isolamento domiciliare li ha vissuti totalmente a letto. Ora però la vita ricomincia.

Leggi anche –> Bambina soffocata | a 2 anni muore per un pezzo di salsiccia