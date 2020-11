Lombardia, Fontana: “In zona rossa fino al 27 novembre”

Novità importanti per quanto riguarda la divisione in zone: ai microfoni di Mattino Cinque il governatore della Lombardia Attilio Fontana

L’aiuto di tutti gli italiani per uscire da questo nuovo periodo davvero duro. La Lombardia è ormai in zona rossa da quasi due settimane dopo il Dpcm in vigore dal 6 novembre. La situazione è migliorata a poco a poco con l’Rt che è sceso notevolmente, ma il governatore Attilio Fontana ai microfoni di Mattino Cinque ha svelato: “C’è bisogno di cautela. Almeno fino al 27 novembre la Lombardia si troverà in zona rossa per confermare questo trend. Bisogna trascorrere un Natale in maniera serena”. Poi ha aggiunto: “I nostri numeri al momento sono da zona arancione, ma tutto sarà in discesa”.

Lombardia, Fontana predica calma

Una situazione che va monitorata giorno dopo giorno per cercare di arrivare alle festività natalizie con più libertà rispetto alle norme attualmente in vigore in Italia. La zona rossa in Lombardia ha portato dei benefici, ma il monitoraggio arriverà a partire dai prossimi giorni. Lo stesso Attilio Fontana ha predicato cautela per affrontare così il mese di dicembre con più tranquillità rispetto alle ultime settimane trascorse in emergenza generale. L’obiettivo resta quello di arrivare con numeri confortanti nelle prossime settimane per poter incontrare familiari ed amici in un periodo dell’anno ricco di festività.