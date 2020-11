Amici 2020, chi è Giulia Stabile: età, Instagram, vita privata

Giulia Stabile è una nuova concorrente di Amici 2020. La ragazza si è già fatta notare, ma scopriamo meglio chi è.

Giulia è una ballerina professionista ed è una delle concorrenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è originaria di Roma ed è di origine italo-catalana.

La ballerina è stata una delle prime a entrare nella casa di Amici e ha già fatto parlare di sé per essersi fatta scappare qualche indiscrezione su una sua presunta cotta. I fan stanno ancora cercando di capire a chi si riferisse, ma scopriamo qualcosa di più su di lei.

Amici 2020: scopriamo qualche curiosità su Giulia Stabile

Classe 2002, romana ma di origine italo-catalana come ha tenuto a specificare anche su Instagram. Fin da quando è piccolo è appassionata delle varie discipline artistiche, ma è solo grazie ai social che sappiamo che fa parte della Nough Megacrew. Per i meno esperti, si tratta di una professional Dance Crew che è stata fondata da Filippo Ranaldi e Alessandro Steri. La ragazza è molto riservata, per questo motivo non abbiamo molte informazioni sul suo passato.

Se dai social sembra che la Stabile non sia fidanzata, sappiamo che è interessata a un altro concorrente. Stiamo tutti aspettando di vedere come si evolverà questa vicenda e se porterà alla nascita di una nuova coppia. Nonostante questa cotta, la danza sembra essere l’unico vero amore di Giulia. Anche sui social ci sono molte foto che dimostrano l’impegno riposto in questa disciplina. Per quanto riguarda la sua partecipazioni ad Amici, le indiscrezioni dicono che Veronica Peparini l’abbia fortemente voluta. Non ci resta altro che aspettare e vedere che cosa le riserverà il futuro.

