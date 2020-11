GF VIP, Adua Del Vesco ha baciato una donna: ecco chi

Nuovi gossip aleggiano intorno ad Adua Del Vesco e al Grande Fratello VIP: ecco cosa ha raccontato Giacomo Urtis.

Il chirurgo estetico Giacomo Urtis è entrato a far parte del Grande Fratello VIP con un ruolo molto particolare. Urtis, infatti, è stato scelto dagli autori del reality per rivelare, giorno per giorno, presunti scoop sui concorrenti all’interno della casa, che dovranno poi confermare o negare l’autenticità delle notizie spifferate. Nelle ultime ore il chirurgo ha parlato di Adua Del Vesco, raccontando che la donna avrebbe baciato una famosa attrice. A rivelare il fatto sarebbe stata la stessa attrice, che ha però deciso di rimanere anonima.

Potrebbe interessarti leggere anche –> GF Vip, scena hot tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: cos’hanno fatto

Adua Del Vesco, chi potrebbe essere la donna che ha baciato?

La reazione di Adua ha confuso i telespettatori, che non sanno se credere o no al gossip. La Del Vesco ha infatti negato di aver baciato un’attrice: “Che io ricordi non è mai successo”, ha detto. “Sto pensando… io non ho baciata nessuna, attrice di fiction no”. Dayane Mello, amica e compagna di gioco, ha allora chiesto se Adua avesse baciato un’altra donna: “E nella vita normale? Un’esperienza così con una donna?” ha chiesto. Adua ha detto: “Questa è un’altra domanda a cui non rispondo…”, lasciando nel dubbio i telespettatori ma anche i coinquilini. Sembra che Giacomo Urtis dovrò quindi rivedere i suoi gossip. Noi scopriremo altri dettagli al riguardo, quasi sicuramente, durante la prossima puntata del Grande Fratello VIP.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!