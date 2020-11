Uomini e Donne news | anticipazioni del 16 novembre | tanti colpi di scena

Puntata 16 novembre 2020 Uomini e Donne news: non mancheranno le scintille nell’appuntamento odierno dell’amatissima trasmissione di Canale 5.

Nella puntata di lunedì 16 novembre 2020 di Uomini e Donne news inattese e colpi di scena saranno come sempre all’ordine del giorno. Desta sempre molta curiosità quanto succede tra Roberta Di Padua e gli altri suoi pretendenti. Ed allo stesso modo anche Sophie Codegoni è un personaggio sempre molto seguito.

Lei si è vista con Matteo e ha svelato la cosa con grande felicità, nonostante un imprevisto intercorso nel mezzo e che ha coinvolto Antonio. Sophie si era scambiata dei messaggi con quest’ultimo, pensando che si trattasse proprio di Matteo. Chiaramente il diretto interessato non l’ha presa bene. Ed in Uomini e Donne news e chiacchiere le ha generate anche l’uscita insieme tra Davide Donadei e Valeria, dopo che lui aveva avuto un appuntamento con Silvia (però poi eliminata, n.d.r.). A prenderla malissimo è soprattutto Chiara, convinta che Davide sia un doppiogiochista.

Uomini e Donne news, Gianni Sperti contro Aurora e Giancarlo

Lui si difende da qualsiasi attacco e svela di avere già una sua prediletta, il cui nome resta però ancora segreto. Trono Over: Aurora Tropea è molto presa dal cavaliere Giancarlo, ma quest’ultimo non sembra ricambiare tale sentimento. Entrambi sono destinatari di critiche decise da parte di Gianni Sperti. In chiusura di puntata c’è una bella sfilata, con Roberta in particolare a strappare applausi e consensi per il suo apparire con indosso un magnifico abito da sposa.

