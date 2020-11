I protagonisti di Uomini e Donne, chi è Valeria Valentini: corteggiatrice di Davide Donadei, è marchigiana e ha esordito a Miss Italia.

Si è fatta sicuramente notare in questa fase di Uomini e Donne, la bella marchigiana Valeria Valentini: la ragazza è corteggiatrice del tronista Davide Donadei, che l’ha pure portata in esterna. Ma cosa sappiamo di lei finora? Nata a Civitanova Marche l’8 Febbraio 1997, residente a Montegiorgio, ha studiato allo Scientifico e ha fatto la driver di cavalli al trotto.

Si è fatta notare per la prima volta in televisione quando giunse alla fase finale di Miss Italia nel 2015, conquistando anche la fascia nazionale di Miss Equilibra. Entrata tra le prime trenta del concorso in quell’edizione, spiegò in un’intervista rilasciata a un portale di informazione locale: “Spero di poter entrare nel mondo dello spettacolo”.

Cosa sapere su Valeria Valentini, corteggiatrice a Uomini e Donne

La giovane corteggiatrice marchigiana è figlia di un noto driver dell’ippodromo locale di Montegiorgio, che è un circuito famoso anche a livello nazionale, e dal padre ha ereditato la passione per i cavalli. Ha un fratellino di molti anni più piccolo e per il quale lei è una sorta di seconda mamma. Nel corso della sua precedente esperienza televisiva, quella a Miss Italia, ha ad esempio raccontato particolari inediti della sua vita e spiegato che il suo motto è “Chi la dura la vince”.

Anche per tale ragione si definisce una ragazza che “non si accontenta mai” e che “vuole l’impossibile”. Forte è il suo legame con i genitori che – ha raccontato l’ex corteggiatrice sempre in una vecchia intervista sul web – “in questi anni mi sono stati sempre vicini e mi hanno seguito”. Ora eccola in questa nuova esperienza con l’obiettivo di tentare di far breccia nel cuore del tronista: è già a un buon punto.