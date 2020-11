GF Vip news | Selvaggia Roma a rischio squalifica | ‘Intollerabile’ | VIDEO

Anche Selvaggia Roma potrebbe finire subito la sua avventura televisiva: le ultime GF Vip news riferiscono di una possibile squalifica per lei.

Piove sul bagnato al Grande Fratello Vip 2020, per giunta su quello che è già di per sé un mare di polemiche. Infatti è ufficialmente partita una vera e propria mozione per chiedere la squalifica di Selvaggia Roma. La 30enne influencer aveva smosso le GF Vip news già prima di fare il proprio ingresso nella casa, pochi giorni fa. E questo a causa della sua riscontrata positività, che ne aveva causato il posticipo della partecipazione al reality. Ora che nell’abitazione di Cinecittà ci è entrata però, Selvaggia Roma dà adito ad una sollevazione contro di lei.

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola “mongoloide” con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

Colpa di un non sapere pesare le parole, a detta del CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni Persone con Sindrome di Down. Infatti la romana ha utilizzato il termine “mongoloide” in termini del tutto inappropriati, durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli. “Non voglio passare come mongoloide”, avrebbe proferito Selvaggia Roma. Ma questo non è affatto piaciuto a CoorDown, che sul proprio profilo ufficiale Twitter ha rimarcato la cosa. Ed ora c’è l’ennesimo rischio di squalifica di un concorrente a tenere ballo nelle GF Vip news.

GF Vip 2020, il modo di esprimersi di Selvaggia Roma fa infuriare CoorDown

CoorDown chiede l’espulsione per la concorrente Selvaggia Roma al #GFVIP “La discriminazione contro le persone con disabilità hanno la stessa gravità della discriminazione razziale o della blasfemia”.https://t.co/8qHTi8640O@GrandeFratello — CoorDown (@coordown) November 16, 2020

Già di recente era avvenuto l’allontanamento forzato di Stefano Bettarini dopo soli due giorni di permanenza nella casa. La produzione del reality show non ha voluto transigere su una bestemmia esclamata dall’ex calciatore, nonostante lui si sia difeso dicendo che fa parte di un intercalare di uso comune. Prima di lui sono stati squalificati anche Denis Dosio e Fausto Leali. Si attende ora di capire se anche Selvaggia possa subire lo stesso trattamento.

