Oroscopo del giorno, domenica 15 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

La settimana è finalmente giunta al termine. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 15 Novembre 2020.

Dicembre si sta lentamente avvicinando, e abbiamo toccato l’ultimo giorno della seconda settimana del mese. Che cosa ci riserveranno ogi il Cielo e le Stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 15 Novembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 9 al 15 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Domenica 15 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È tempo di ritornare a sognare ad oggi aperti. La giornata vi offrirà un enorme via libera per quanto riguarda l’amore, perciò buttatevi senza timore! Un consiglio vincente potrebbe essere quello di non farvi mettere i piedi in testa, soprattutto sul lavoro.

Toro. I tempi sono buoni per mettere da parte il rancore ed accantonare una volta per tutte le questioni passate. Una carta vincente potrebbe rivelarsi quella della sincerità. Tentate di chiudere al più presto trattative e discussioni importanti, non rimandate niente!

Gemelli. La giornata è buona per l’amore e soprattutto l’eros, dunque forza e coraggio! Lo stress degli ultimi giorni potrebbe avervi stancato più del previsto, perciò concedetevi il giusto riposo. Attenzione ai colpi di testa: niente decisioni impulsive e soprattutto pesate bene le parole da utilizzare.

Cancro. Durante la giornata di oggi è bene che tentiate di tenere a bada l’ansia. Un consiglio vincente potrebbe essere quello di riversare la malinconia e lo sconforto sull’attività fisica, meglio ancora se a contatto con la Natura. Cielo sereno invece per quanto riguarda il lavoro: è il momento di dimostrare di che pasta siete fatti.

Leggi anche->Cielo del mese di novembre 2020: appuntamenti con le stelle cadenti

Leone. Gli ultimi giorni potrebbero essere risultati molto movimentati ai vostri occhi. Nonostante la scarsità di energie, belle soddisfazioni sono in arrivo, dunque stringete i denti! Attenzione ai conflitti, soprattutto quelli in famiglia. Cercate di evitarli ad ogni costo.

Vergine. Piacevoli incontri potrebbero deliziare la vostra giornata. È il momento di dedicarsi alla famiglia e agli affetti più cari, dunque rimboccatevi le maniche! Un ottimo consiglio potrebbe essere quello di fidarsi del proprio istinto e di non perdere mai la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.

Bilancia. Cielo sereno in amore, anche se sono in arrivo alcune turbolenze. Cercate di mantenere la calma, soprattutto nelle situazioni stressanti. Via libera per quanto riguarda il lavoro: è il momento giusto per dedicarsi agli affari ed agli investimenti importanti. La vicinanza con la famiglia potrebbe restituirvi un po’ di buon umore.

Scorpione. È tempo di nuovi progetti e nuove conoscenze. Un buon consiglio potrebbe essere quello di ampliare i vostri orizzonti e di non lasciarsi sfuggire importanti occasioni. Preparatevi inoltre a riceve delle buone notizie, che metteranno finalmente un decisivo punto a questo periodo di incertezza.

Leggi anche->Ada Alberti, chi è l’astrologa: marito, origini e curiosità

Sagittario. Molto probabilmente avete affrontato delle giornate un po’ turbolente, e il vostro morale è piuttosto basso. Non temete, gli astri oggi vi sorrideranno. È infatti il momento giusto per divertirsi e dedicarsi ai propri hobby. Piacevoli sorprese sono in arrivo, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Dunque tenete occhi bene aperti!

Capricorno. Rimandare tutto ai prossimi giorni potrebbe rivelarsi una soluzione salvifica per affrontare al meglio la giornata di oggi. Attenzione agli imprevisti ed ai ritardi, e soprattutto ricordatevi che la fretta è cattiva consigliera. Una carta vincente si rivelerà quella di mantenersi, almeno per oggi, lontano dai disguidi, in particolar modo quelli sentimentali.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Lo stress si sta facendo sentire nell’ultimo periodo. I tempi sono maturi per concedersi un po’ di riposo e per allentare finalmente la presa. Attenzione a non lasciarsi andare al malumore ed alla malinconia: è il momento di rimanere positivi e di organizzare con precisione i prossimi eventi.

Pesci. La giornata potrebbe rivelarsi decisamente interessante. I tempi sono maturi per aprirsi a nuove esperienze e per lanciarsi in progetti insoliti. Attenzione a non sottovalutarvi: fidatevi di voi e del vostro istinto! Un buon consiglio potrebbe essere quello di rimanere al fianco degli amici più cari.