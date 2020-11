Oroscopo del giorno, sabato 14 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Eccoci giunti al tanto atteso fine settimana. A voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 14 Novembre 2020.

Dicembre si sta lentamente avvicinando, e la seconda settimana del mese è praticamente giunta al termine. Che cosa ci riserveranno oggi il Cielo e le Stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 14 Novembre 2020.

Sabato 14 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Gli ultimi tempi non sono stati per voi particolarmente brillanti. È dunque il momento di sciogliere un po’ le briglie e recuperare le energie perse. Le questioni spinose possono aspettare: rimandate tutto a domani e dedicate la giornata a voi stessi.

Toro. Un po’ di nervosismo e decisamente troppa gelosia hanno recentemente turbato le vostre giornate. Nonostante questo, non è ancora il momento di riposare. Un buon consiglio potrebbe essere quello di dedicarsi allo sport, meglio ancora se all’aria aperta, a contatto con la Natura.

Gemelli. La giornata potrebbe apparire un po’ confusa ai vostri occhi, ma niente paura, il Cielo è dalla vostra parte. Via libera in amore, ma attenzione al Sole in opposizione. Cercate di essere cauti in ambito lavorativo, e tenetevi soprattutto lontani dai battibecchi con i colleghi.

Cancro. Buone notizie in arrivo. È il momento di concentrarsi sui propri obiettivi e sulle nuove mete. Una sorpresa potrebbe rallegrarvi la giornata! Cielo sereno anche in amore: non abbiate paura di aprirvi al dialogo con i vostri partner.

Leone. Gli ultimi giorni si sono trascinati dentro molta confusione. In amore le idee potrebbero non essere chiare, e sul lavoro si respira aria di tensione. Nonostante questo, sono in arrivo piacevoli soddisfazioni.

Vergine. Il lavoro ultimamente sta portando via la maggior parte delle vostre energie. Fortunatamente il weekend è alle porte, ed oltre a un po’ di riposo porterà con sé anche piacevoli sorprese. Attenzione a non strafare!

Bilancia. Le stelle oggi saranno dalla vostra parte. La settimana è stata decisamente positiva per voi, e si concluderà in bellezza. Via libera per quanto riguarda l’amore e l’eros. Prestate però attenzione agli imprevisti.

Scorpione. Tenersi lontani dagli scontri e dai fraintendimenti potrebbe rivelarsi un consiglio vincente per affrontare la giornata. Concedetevi un po’ di relax, ma prestate molta attenzione alle consegne ed al lavoro arretrato.

Sagittario. Buone notizie in arrivo dalle Stelle. L’intero weekend sarà positivo, perciò concedetevi un meritato riposo. I tempi sono maturi per affrontare le questioni difficili, ma soprattutto per gli azzardi. Fidatevi del vostro intuito!

Capricorno. Il Cielo oggi sarà dalla vostra parte. È il momento giusto per le proposte e le idee innovative. È probabile che vi sentiate motivati ed ispirati, perciò sfruttate il vento positivo per avanzare qualche richiesta e per dimostrare chi siete!

Aquario. La giornata non sarà particolarmente positiva per voi. Lo stress e la stanchezza si stanno facendo sentire, ed in famiglia si respira aria di conflitto. Cercate di mantenere la calma, e soprattutto di pesare bene le parole da dire.

Pesci. I tempi sono maturi per dedicare un po’ di tempo agli affetti trascurati durante l’ultimo periodo. L’amore sarà al centro dell’intera giornata, decisamente positiva. Attenzione però alle incomprensioni ed alle spese improvvise.