Locatelli annuncia: “Decelerazione dei contagi, si vede l’effetto dei dpcm”

Mentre in tutto il mondo si è superata la soglia degli 1,3 milioni di morti, la situazione in Italia resta in realtà molto complicata. Ieri, 13 novembre, si sono registrati 40.902 nuovi casi positivi e 550 morti in tutto il paese. Si tratta di un nuovo record giornaliero di contagi, anche se i decessi sembrano essere lievemente in calo. La vera impresa sarà salvare il Natale: se i numeri non diminuiscono, sarà impossibile permettere ai cittadini di festeggiare la festività in compagnia dei parenti, sopratutto in presenza di anziani.

