Friends, sappiamo quando uscirà l’episodio della reunion del cast: le riprese potrebbero essere già iniziate, ecco cosa hanno detto gli attori.

La tanto attesa reunion del cast di Friends, lo show televisivo più amato di tutti i tempi, sta finalmente per avvenire: il nuovo e ultimo episodio della serie è atteso per il prossimo marzo 2021. Le registrazioni sarebbero dovute iniziare già questo agosto 2020, ma il tutto è stato rimandato a data da destinarsi per via della pandemia e dell’emergenza sanitaria. Oggi finalmente sappiamo che le riprese si svolgeranno sul palcoscenico originale dello show, lo Stage 24, nel complesso della Warner Bros a Burbank, in California. Si riunirà tutto il cast originale: Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Friends, ecco quando uscirà l’episodio speciale con la reunion del cast

Matthew Perry, l’attore che interpreta Chandler, ha twittato: “Sembra che ci aspetta un anno impegnativo. E questo è il modo in cui mi piace”. La serie tv è stata vista da 52 milioni e mezzo di telespettatori solo negli Stati Uniti, il che lo ha reso lo show televisivo più visto degli anni 2000. Le voci su di una possibile reunion degli attori di Friends sono nate dopo che l’anno scorso Jennifer Aniston ha pubblicato una foto che ritraeva tutto il cast insieme. L’episodio speciale andrà in onda sul servizio di streaming HBO Max in primavera, ma la data ufficiale deve ancora essere annunciata.

