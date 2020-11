Diletta Leotta di nuovo innamorata, su Instagram si confessa

Diletta Leotta è di nuovo innamorata? La bellissima presentatrice ha postato su Instagram una foto piena di speranza e fiducia nell’amore.

Pochi minuti fa Diletta Leotta, la presentatrice tv sportiva più amata in Italia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova bellissima foto. Con i capelli chiari lunghi sulle spalle e una canottiera dall’aspetto molto morbido, Diletta posa con aria sognante, senza guardare nell’obbiettivo. Lo scatto è accompagnato da una didascalia breve ma diretta, e carica di speranza e fiducia: “Chi ama, crede nell’impossibile” scrive la Leotta, aggiungendo anche l’hashatag #sceglidisorridere

Diletta Leotta è innamorata: ritorno di fiamma con Daniele Scardina?

I followers e fans di Diletta, oltre che a complimentarsi come al solito per l’immensa bellezza della ragazza, si sono chiesti se la presentatrice si riferisse a qualcuno o qualcosa in particolare con quella frase scritta come didascalia. A fine ottobre si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma con Daniele Scardina: i due sono stati visti insieme, felici e sereni, ma non pare sia mai stato confermato nulla di ufficiale. Un paio di giorni fa, inoltre, lei ha pubblicizzato sul suo profilo Instagram un post dedicato alla “giornata dei single”. Eppure tutta questa improvvisa speranza e fiducia nell’amore, da parte della Leotta, sembra essere un evidente segnale: Diletta è di nuovo innamorata, e ci crede più che mai.

