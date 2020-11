Carlo Conti, anche Elena Sofia Ricci ammette: “Ho avuto il Covid”

Un racconto davvero speciale da parte dell’attrice Elena Sofia Ricci, in giuria soltanto per l’ultima puntata di Tale e Quale Show

Dopo giorni di sofferenza a causa della positività al Covid-19, Carlo Conti è tornato a condurre Tale e Quale Show direttamente da casa. Al momento uno dei più amati conduttori italiani è risultato anche negativo, ma la febbre è sparita e a breve potrebbe esserci anche il suo ritorno negli studi quando tutto sarà finito. E così durante la puntata del 13 novembre il presentatore Rai ha ringraziato tutti per l’affetto e la stima dimostratagli. Successivamente ha voluto ricordare quelle persone che sono ancora in ospedale ricoverate per il Coronavirus. Inoltre, ha voluto dedicare un pensiero anche a tutte quelle persone che stanno lavorando in prima linea, come medici ed infermieri. Poi si è rivolto agli italiani affermando: “È un virus subdolo”.

Carlo Conti, la verità di Elena Sofia Ricci

Nell’ultime puntata è stata presente anche l’attrice Elena Sofia Ricci, quarta giurata speciale. Ha svelato di aver contratto lo scorso marzo il Coronavirus, proprio quando è iniziata l’emergenza. Ha rivelato di aver avuto degli strani sintomi, ma non pensava di aver contratto il Covid-19. Ma l’ha saputo soltanto a giugno, quando l’attrice si è sottoposta al test sierologico per tornare a recitare sul set di Che Dio ci aiuti. Ora il peggio sembra passato con la possibilità per Carlo Conti di essere nuovamente protagonista negli studi per Tale e quale show.