Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news, oggi 13 novembre

Il Grande Fratello Vip proseguirà con le nuove nomination e tanti nuovi scoop da svelare: tutte le anticipazioni sulla serata, oggi 13 novembre

Questa sera in tv andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.45 la nuova diretta del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Leggi anche —> Stasera in tv – Tale e Quale Show: stasera la semifinale, oggi 13 novembre

Le news sul Grande Fratello Vip

Come sempre questo venerdì torna l’appuntamento di Canale 5 alle 21.45 con la diretta del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. Sempre in studio ci saranno gli opinionisti Antonella Elia, Franceska Pepe e Pupo.

Tanti i colpi di scena che si susseguiranno nella puntata di oggi, in una stagione che già di per sé di emozioni ne ha date tante ai suoi fan.

La lettera scritta da Elisabetta Gregoraci in cui la show girl si rivolge al figlio che non vede ormai da tempo e che, ovviamente, sembra mancarle sempre più. Un lato tenero che molti tra i telespettatori hanno apprezzato e commentato positivamente tramite i social.

Leggi anche —> Tale e Quale Show: dopo la paura, Carlo Conti condurrà in smart working

La sfavorita vincerà alla fine questa edizione? Potrebbe darsi dato che molti fra gli equilibri all’interno e all’estero della casa stanno cambiando. Le polemiche che hanno animato i social in questi giorni probabilmente stasera troveranno risposta da parte del Grande Fratello Vip che, come sempre, mantiene i suoi occhi ben aperti su ciò che accade anche al di fuori delle mura degli studi Mediaset.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!