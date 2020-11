Semifinale del programma televisivo Tale e Quale Show: dopo la paura, Carlo Conti condurrà in smart working.

I fan di Carlo Conti e del programma televisivo di Raiuno, Tale e Quale Show, record di ascolti ed entrano nella fase del Torneo dei Campioni, attendevano davvero con molta ansia questa notizia. Infatti, a quanto pare, domani sera la semifinale verrà condotta dal presentatore televisivo, dopo la grande paura dei giorni scorsi.

Il conduttore era finito ricoverato al Careggi di Firenze. Le sue condizioni si erano infatti aggravate e solo tre sere fa era arrivato l’annuncio delle dimissioni dal nosocomio cittadino. Egli stesso aveva spiegato che “questo Covid è una brutta bestia”, poi aveva anche chiamato in diretta a Tale e Quale Show, per rassicurare il suo pubblico.

Carlo Conti torna al timone di Tale e Quale Show: condurrà da casa

Il noto e amatissimo conduttore televisivo, proprio a causa del ricovero, aveva dovuto rinunciare anche alla conduzione in modalità smart working. A lui erano arrivati in questi giorni davvero tantissimi messaggi di vicinanza profonda, dopo la malattia che lo aveva colpito. “Torno presto, sono in ospedale solo per essere curato meglio ma è tutto sotto controllo”, aveva comunque spiegato il presentatore televisivo.

L’altra sera, infine, l’annuncio da parte dello stesso conduttore delle dimissioni dall’ospedale. Lo ha fatto con un post su Instagram che lo ritrae in auto mentre torna nella propria abitazione. Adesso dunque Carlo Conti ha messo alle spalle il peggio e nonostante non sia chiaro se sia ancora positivo oppure no, domani da casa sua entrerà nelle case degli italiani, tornando di fatto al suo posto, alla conduzione di Tale e Quale Show.